球星愛女優！日職女神全民公投結果係點？

青春就無敵！日本班球星向來喜歡娶女優或者模特兒，所以日職呢兩年都有搞「日職球員至愛女藝人」選舉，2019年結果終於出籠，25歲嘅東京靚女新木優子突然爆發，壓倒喺電視劇《緊急候命》第3季合作過嘅新垣結衣，成為新一代日職女神！



據講,投票畀新木優子嘅十居其九係後生仔，佢細新垣結衣成5年咁多,青春無敵真係冇講錯。由女神變二奶嘅2018年No.1新垣結衣，其實得票同2018年一樣，只不過不進則退啫。話時話，新垣結衣係2006年度「高校足球大賽應援經理」，今次十大入面，唔少都有呢個背景，好似並列第7嘅川口春奈、第9嘅廣瀨鈴分別係2011年、2014年應援經理。如果加埋第5位長澤正美，爸爸係前日本國腳、磐田山葉早年嘅監督長澤和明，就證明有些少足球Back Ground嘅女仔，喺呢項選舉比較着數。



比較特別係名次比舊年下滑3位，排第10嘅上戸彩，佢係十大裏面唯一一個結咗婚嘅，或者只能夠咁解釋：三好康兒、清武弘嗣等24個球員，係有鋪人妻癮。



如果講騎呢，川崎班球員特別搞嘢。38歲老大哥中村憲剛胃口最大，除咗推介新垣結衣，仲話揀埋松島菜菜子、石田百合子，呢兩位年紀大過佢7至12年,真係老嫩不拘。中村個巴西中場隊友卡奧施薩就打死都唔肯講：「秘密！因為我老婆會嬲！」



2019日職球員至愛女藝人排名



1.新木優子──57票：推薦人包括仲川輝人、前田直輝、田中裕介等。

2.新垣結衣──45票：推薦人包括中村憲剛、大谷秀和、龜川諒史等。

3.石原聰美──39票：推薦人包括金子翔太、飯田真輝、南雄太等。

4.深田恭子──38票：推薦人包括鈴木武藏、大久保嘉人、柏好文等。

5.長澤正美──33票：推薦人包括丸山祐市、秋山大地、田坂祐介等。

6.有村架純──32票：推薦人包括宇賀神友彌、佐藤壽人、西岡大輝等。

7.吉岡里帆──27票：推薦人包括遠藤溪太、小川佳純、藤田征也等。

7.川口春奈──27票：推薦人包括小塚和季、矢田旭、大竹洋平等。

9.廣瀨鈴──26票：推薦人包括深井一希、小川諒也、山崎亮平等。

10.上戸彩──24票：推薦人包括三好康兒、佐藤謙介、清武弘嗣等。



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