英超3雄搶丹尼爾　阿仙奴憑咩佔先機？

巴西殿堂級右閘丹尼爾雖然已經36歲，不過啱啱幫巴西捧走美洲國家盃冠軍，表現仍舊光芒四射，由於佢同巴黎聖日耳門約滿離隊，據巴西同歐洲多個傳媒報道，曼城、熱刺同阿仙奴都齊齊向佢招手，而最出乎意料嘅係，阿仙奴竟然係呢場爭奪戰入面領先！



巴西《環球體育》同《UOL》，以及英國《每日郵報》、西班牙《世界體育報》等報道，丹尼爾受到英超3雄斟介，曼城領隊哥迪奧拿同丹尼爾曾經合作，視佢為基爾獲加正選位置挑戰者；熱刺就一早想賣走跌晒Watt嘅捷比亞，簽丹尼爾絕對係最佳選擇；至於阿仙奴右閘比利連重傷會缺席季初賽事，領隊艾美利早就想搵右閘補強，「免費」嘅丹尼爾當然啱心水。



美洲國家盃冠軍係丹尼爾職業生涯第40個冠軍獎盃，之前踢巴塞隆拿、祖雲達斯同巴黎聖日耳門都必定有冠軍落袋，據報目前阿仙奴簽佢成數最高。首先，阿仙奴新總監伊度過去幾年都係巴西國家隊要員，同丹尼爾非常熟悉。其次，阿仙奴主管辛尼爾係前巴塞隆拿主席，係丹尼爾信任嘅人，加上同艾美利前季同丹尼爾喺巴黎聖日耳門共事過1季，「人情牌」冇得輸！加上阿仙奴唔使畀轉會費，梗係easy得多啦！



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