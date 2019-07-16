【東體爭議】因為奧斯爾　2大猛將當兵無望

阿仙奴近年雖然成績差勁，不過招牌仍然未爛得晒，兩大球星阿積士嘅薛耶治同里昂嘅費基亞，最近都向阿仙奴大送秋波，而且轉會費亦屬「大平賣」，不過因為阿仙奴一直賣唔出奧斯爾，呢兩單交易已接近告吹。



摩洛哥天才攻擊球員薛耶治，上季喺荷甲同歐聯大放異彩，佢多年前已經喺官網透露過想效力阿仙奴，阿積士亦宣布薛耶治今夏將會走人，合約內2,600萬鎊買斷條款抵到爛，可惜阿仙奴遲遲唔出手，連阿積士總監奧華馬斯都忍唔住表示：「薛耶治係歐洲最好嘅攻擊中場，我叫阿仙奴賣咗奧斯爾，佢哋用一半價錢就可以買薛耶治，不過佢哋冇聽我講。」



至於里昂球星費基亞，之前幾乎以近6,000萬鎊天價加盟利物浦，依家佢同里昂只剩1年合約，轉會費已急跌至3,000萬鎊，里昂一度向阿仙奴兜售，而得到回覆係「要先賣走奧斯爾」，法國《巴黎人報》指貝迪斯、西維爾同華倫西亞都已提出收購，相信唔使幾耐就有結果。



兩大猛將擺喺面前「食」唔到，最大障礙就係奧斯爾，呢位周薪35萬鎊嘅德國中場無意離隊，阿仙奴就算有意平賣，都冇球隊負擔到奧斯爾嘅天文數字薪酬。



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