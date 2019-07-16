外借2年＋買斷　2/3利迷想古天奴回家

菲臘比古天奴剛帶領巴西勇奪美洲國家盃冠軍，期間表現唔錯，但佢於巴塞隆拿卻未獲重用。據意大利傳媒指，巴塞有意將古天奴外借2年，借用期滿後可用8800萬鎊將佢買斷。有傳古天奴好想重返利物浦，而《利物浦迴聲報》近日做咗個調查，結果有2/3利迷希望古天奴回歸。



尼馬因為受傷未能參與今次美洲國家盃，古天奴成「森巴兵團」領軍人物，而佢亦打出水準帶領主辦國奪冠。古天奴加盟巴塞以來表現低迷，佢本人亦承認演出於水準以下，同巴塞八字唔夾，古天奴要走都無可奈何。



之前有傳曼聯同車路士都希望斟得古天奴，但其經理人最近表示，除利物浦外古天奴根本唔會加盟任何英超球隊：「雖然佢離開紅軍轉投巴塞，但唔代表佢討厭利物浦，相反上季佢私底下多次為紅軍打氣，好想佢哋贏得冠軍。每次同佢講起加盟英超其他球隊，佢反應都係一樣，就係唔會踢紅軍以外嘅英超球隊，因為唔想同紅軍做敵人。曼聯係支好球隊，我亦有球員踢紅魔鬼，但古天奴嘅加盟成數，可以話接近零。」



《利物浦迴聲報》近日整咗個投票，希望利迷表態想唔想古天奴回家，收到近30000個回覆，當中66%希望古天奴再次重返晏菲路，而加歷查之前亦表示，如果價錢合適，紅軍應作考慮。



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