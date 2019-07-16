港超聯　文彼得：最緊要成隊齊上齊落

上季排第6的香港飛馬周二（16日）舉行公開操練，正式宣布管理層出現變動，原任領隊文彼得改任主教練，教練團亦引入了前夢想FC助教冼家裕，而領隊一職則由伍潤泉擔任。據伍潤泉透露，球隊新季班費約1600萬，期望球隊在加入新元素下，能創造佳績。而新任主教練文彼得則希望球隊能衝擊聯賽頭三，同時以盃賽冠軍為目標！



首次擔任職業球隊主教練的「文帥」，在接受訪問時表示會將自己的優點灌輸予年輕新一代：「今季羅致嘅新球員都係上季喺其他球會都表現到一定能力，雖然佢哋係年輕，但係有發展潛力。過往嘅飛馬畀人感覺活力冇咁好，今季希望可以改變一下活力、速度、體能。以往我球員時代技術唔太好，但係體能好，希望將我自己好嘅嘢帶畀球員，我會喺訓練上提升，未來我哋會同GPS背心品牌合作，希望可以有數據可以同球員分析番。」



現時正在修讀「亞洲足協A級教練牌照課程」的「文帥」亦指：「少許壓力都有，之前一直冇諗過想做，但係機緣巧合加上上完教練班之後，想睇吓自己嘅理念同知識可唔可以幫到球會。依家教一隊球隊比以前踢波嘅壓力更加大，我以前做球員做得唔好嘅話，啲人只係話我，但係依家我做得唔好嘅時候可能就會話晒所有人，我唔想見到呢個情況發生。如果我做得唔好畀人話，我完全接受，但係球員係無辜，佢哋只係聽我指示。」至於球隊陣式方面，「文帥」透露自己屬意442，但他亦強調：「無論433、451、4141，其實防守嘅時候都係嗰個位置，到進攻都有特定方向，其實陣式對我嚟講唔係大問題，反而防守要求更加重要，因為一個人唔回防，會影響防線，最緊要成隊一齊上一齊落！」



球隊今季除引入了多名本地年輕球員外，亦羅致了上季效力夢想FC的馬高斯、前中岸水手U21中堅米高加斯洛和前薩拉戈薩前鋒加西亞，「文帥」更透露目前有一名來自南美的中前場球員正在洽談中，外援方面仍有變數。球隊將於8月13日至23日到泰國集訓，期間會集訓3至4場友賽。

