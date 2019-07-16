港超聯　新助教「阿冼」：多謝香港飛馬

港超球會香港飛馬周二（16日）擇吉開操，除公布文彼得成主教練外，教練團亦出現新面孔 —— 前夢想FC助教冼家裕。



過去兩季一直在夢想FC擔任助教的「冼Sir」坦言，在夢想FC決定「自降」後，慶幸獲文彼得和體能教練朱偉霖賞識，並感激香港飛馬會方給予機會延續教練生涯，期望之後能輔助「文帥」。首次與「文帥」在教練層面上合作，「冼Sir」指：「雖然我年紀大啲，但係我同Peter(即文彼得)都溝通得好好，『朱總』（即朱偉霖）仲要係同我由細一齊踢波踢到大，成個教練團都好融洽、大家都好尊重大家，我只會用個人經驗去提供意見，而唔係用年資去扮晒嘢，大家各有各優點，一齊去令到球隊做得更好。」



問及夢想FC「自降」一事時，「冼Sir」坦言可惜，畢竟過去兩季都有年輕球員在夢想FC冒起，如今轉投香港飛馬，期望在更多資源下，可延續培育年輕球員的理念。至於薪金方面，「冼Sir」稱：「球員嗰啲搞掂晒，教練嗰啲就等搞掂晒球員嗰啲先慢慢善後，我相信係拖住先，一定唔會唔畀。」



至於同樣來自夢想FC的西班牙中場馬高斯則指轉投飛馬全因球隊充滿野心，但他未有為新球季訂立任何目標，強調目前最重要是好好準備首場聯賽，期望能旗開得勝！在年初的賀歲盃曾與部分香港飛馬球球員合作，馬高斯自信能迅速融入球隊。去季曾多次射入世界波的他，問及新季會否重施故技時，他笑言：「我會試吓，我都希望再入世界波，哈哈！」此外，據馬高斯透露，夢想FC現已沒有拖欠其薪金和獎金。