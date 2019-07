【JBI】賽事革新 馮嘉豪為教大掀最後話題

今屆進行大規模進化的「JORDAN BRAND INVITATIONAL」大專籃球邀請賽,將於周三(7月17)正式開鑼!賽事最大「賣點」除了球隊要應付密集式賽程外,更首次舉辦「Own The Game」投票活動,大大提高賽事關注度!而揭幕日賽事更提早上演去屆決賽翻版戲碼,由衛冕的理工大學出戰教育大學,當中兩軍的「恩恩怨怨」,定必再度引起籃壇話題!



上屆決賽理大以「破百」強勢擊敗教大奪冠,此事亦讓教大隊長馮嘉豪一直耿耿於懷,要借今次「最後機會」還以顏色:「唔經唔覺自己已打咗7年教大,今個暑假之後我就畢業入職教書了,所以今次『JORDAN BRAND』亦係最後一次著起教大波衫上陣!諗番呢7年真係經歷咗好多開心事,不過亦有好多唔開心嘅輸波係嚟自理大,所以好想趁今次機會,帶領住一班兄弟手足打,再喺最後決賽拎冠軍,咁就好美滿嘅結局!」



談到改制後的賽事,11支大專隊伍分成兩組,先打雙循環賽再進行8強淘汰,馮嘉豪直言有著數:「呢個賽程改革相當好,以往我哋打足一年嘅大專盃,都只需應付7場賽事,真係好少機會畀到我哋發揮。不過,依家呢個比賽淨係小組賽都已經10場,仲要係喺一個月內打晒,除咗對一向重視體能鍛練嘅教大有利外;我嘅『最後暑假』亦因此變成『完全籃球暑假』,相信會好充實兼畢生難忘!」教大陣中擁有馮嘉豪(遊協)、蕭俊傑(南青)及楊仲翹(飛鷹)這三位甲一球員坐鎮,周三晚於A組迎戰有關洛賢(南青)及黃偉琪(遊協)壓陣的理大,勢必爆發一場激戰。另外,應屆大專盃亞軍珠海學院亦會登場,與港大爭取頭炮勝利。



賽事為提高觀眾參與度,大會更首次舉辦「Own The Game」投票活動,新增網上投票參與選出各個獎項,觀眾則可由今個星期四(7月18日)下午6時後,透過網上投選他們心目中的最佳球員。每人所投下的每一票都會影響JBI最佳陣容,投票次數越多,UNLOCK的驚喜亦越多。即使處於場外,每個人都可以「Own The Game」,以票數影響戰局!投票LINK:http://digital.nike.com.hk/JordanBrandInvitational2019



JORDAN BRAND INVITATIONAL 2019

首日賽程-7月17(星期三)



地點:理工大學BLOCK X



時間。賽事

5:30PM。職訓局 VS 中大

7:00PM。港大 VS 珠海

8:30PM。教大 VS 理大