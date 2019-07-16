【JBI】賽事革新 馮嘉豪為教大掀最後話題

今屆進行大規模進化的「JORDAN BRAND INVITATIONAL」大專籃球邀請賽，將於周三(7月17)正式開鑼！賽事最大「賣點」除了球隊要應付密集式賽程外，更首次舉辦「Own The Game」投票活動，大大提高賽事關注度！而揭幕日賽事更提早上演去屆決賽翻版戲碼，由衛冕的理工大學出戰教育大學，當中兩軍的「恩恩怨怨」，定必再度引起籃壇話題！



上屆決賽理大以「破百」強勢擊敗教大奪冠，此事亦讓教大隊長馮嘉豪一直耿耿於懷，要借今次「最後機會」還以顏色：「唔經唔覺自己已打咗7年教大，今個暑假之後我就畢業入職教書了，所以今次『JORDAN BRAND』亦係最後一次著起教大波衫上陣！諗番呢7年真係經歷咗好多開心事，不過亦有好多唔開心嘅輸波係嚟自理大，所以好想趁今次機會，帶領住一班兄弟手足打，再喺最後決賽拎冠軍，咁就好美滿嘅結局！」



談到改制後的賽事，11支大專隊伍分成兩組，先打雙循環賽再進行8強淘汰，馮嘉豪直言有著數：「呢個賽程改革相當好，以往我哋打足一年嘅大專盃，都只需應付7場賽事，真係好少機會畀到我哋發揮。不過，依家呢個比賽淨係小組賽都已經10場，仲要係喺一個月內打晒，除咗對一向重視體能鍛練嘅教大有利外；我嘅『最後暑假』亦因此變成『完全籃球暑假』，相信會好充實兼畢生難忘！」教大陣中擁有馮嘉豪(遊協)、蕭俊傑(南青)及楊仲翹(飛鷹)這三位甲一球員坐鎮，周三晚於A組迎戰有關洛賢(南青)及黃偉琪(遊協)壓陣的理大，勢必爆發一場激戰。另外，應屆大專盃亞軍珠海學院亦會登場，與港大爭取頭炮勝利。



賽事為提高觀眾參與度，大會更首次舉辦「Own The Game」投票活動，新增網上投票參與選出各個獎項，觀眾則可由今個星期四(7月18日)下午6時後，透過網上投選他們心目中的最佳球員。每人所投下的每一票都會影響JBI最佳陣容，投票次數越多，UNLOCK的驚喜亦越多。即使處於場外，每個人都可以「Own The Game」，以票數影響戰局！投票LINK：http://digital.nike.com.hk/JordanBrandInvitational2019



JORDAN BRAND INVITATIONAL 2019

首日賽程－7月17(星期三)



地點：理工大學BLOCK X



時間。賽事

5:30PM。職訓局 VS 中大

7:00PM。港大 VS 珠海

8:30PM。教大 VS 理大