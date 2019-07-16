開全球最高薪　迪基亞份新約有決定喇

拖拉咗勁耐嘅曼聯同門將迪基亞續約一事，睇嚟終於有定案，根據英國傳媒《每日郵報》同《每日鏡報》報道，呢位28歲西班牙門神已經同意與「紅魔鬼」續約5年至2024年，周薪更會達到全球門將最高嘅37.5萬鎊，各位「魔」迷終於可以鬆一口氣喇！



迪基亞原本同曼聯份約會喺出年夏天結束，為免到時人財兩失，又或者今夏畀其他球隊撬走，「紅魔鬼」喺上季一直嘗試開出合約希望迪基亞可以應承簽約。不過，由於呢位西班牙國門堅持要求人工要拍得住全隊最高薪嘅阿歷斯山齊士，即係去到周薪50萬鎊，所以商討一直膠着。



嚟到休季期，有指法甲豪門巴黎聖日耳門有意開高價搶人，而迪基亞亦一直唔肯表態係咪會留隊，令到球迷極為擔心。好彩，呢位前馬體會門將同曼聯近日都肯退讓，將會以37.5萬鎊周薪續約5年，亦即係話已經踢咗「紅魔鬼」8年嘅佢，球員生涯高峰都會留喺奧脫福度過。



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