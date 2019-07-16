全球最佳球會曼城做一哥　曼聯衰到搵唔到

放榜喇！唔使緊張，唔係升中派位，亦唔係DSE有成績，而係一個由著名民調分析網站FiveThirtyEight所做嘅全球球會排名榜有公布喇！結果連續兩季稱霸英超嘅曼城高踞榜首，而喺歐聯稱霸嘅利物浦都只係排第3。不過最令人意想不到嘅係，號稱全球最受歡迎球會之一嘅曼聯，近年戰績低落就係人都知，但結果佢哋排名低至34位，真係唔好眼嘅朋友未必搵得到佢哋排名呀！



FiveThirtyEight係一間涉及政治、經濟同體育嘅民意調查分析機構，佢哋根據球隊嘅入波同失波等攻守數據去做評分研究，然後打造出一項名為足球影響力指數(SPI)，再去做出呢個全球球會排名榜。究竟分析公唔公道？係咪有理據？老實講大家都未必知，但有排名就即管去睇吓啦！



睇番個榜，仲未嘗過歐聯冠軍滋味嘅曼城，今次位列榜首，始終佢哋踢法悅目，又稱霸勁受歡迎嘅英超，相信佢哋做「一哥」都未算好大爭議。至於大家未必估到，上季喺歐聯16強出局嘅德甲冠軍拜仁慕尼黑，竟然可以壓住歐聯冠軍利物浦排第2，大家恐怕未必認同。其餘較具爭議就包括奧林比亞高斯可以打入10大排第9，反而有C朗壓陣嘅祖雲達斯都只係排15。



當然，最令人驚訝，或者其實又未必人人都覺得意外嘅係，已經被同市宿敵曼城徹底拋甩嘅曼聯，依家排名係34位。只係包括伊巴(19位)、PAOK(22位)、愛華頓(26位)同雷加利斯(31位)等，都係排喺佢哋之上，即使今次排名榜未必人人認同，但曼聯絕對係乜面都丟清囉！



全球球會排名榜(只列前40)

排名/球會

1/曼城

2/拜仁慕尼黑

3/利物浦

4/巴塞隆拿

5/車路士

6/巴黎聖日耳門

7/皇家馬德里

8/馬德里體育會

9/奧林比亞高斯

10/阿積士

11/阿特蘭大

12/熱刺

13/利華古遜

14/國際米蘭

15/祖雲達斯

16/華倫西亞

17/波圖

18/拿玻里

19/伊巴

20/RB萊比鍚

21/基達菲

22/PAOK

23/西維爾

24/薩爾斯堡

25/多蒙特

26/愛華頓

27/畢爾包

28/阿仙奴

29/皇家蘇斯達

30/賓菲加

31/雷加利斯

32/賀芬咸

33/年青人

34/曼聯

35/里昂

36/卡斯洛達

37/燕豪芬

38/維拉利爾

39/貝迪斯

40/李斯特城



資料來源：FiveThirtyEight



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