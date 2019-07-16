滿貫球員將士用命　驚險反勝永倫首闖決賽

滿貫和永倫今晚（16日）在灣仔修頓室內場館迎來球季第六度對壘。滿貫首節進攻失靈，導致前三節時間幾乎都處於劣勢。不過球員將士用命，費格遜利用體型優勢強闖禁區，葉俊傑和張偉康三分球力挽狂瀾，歐陽維江攻防兩端同樣賣力，加上楊文綱、林俊光等挺身而出，最終滿貫71：68反勝，首次闖進甲一聯賽總決賽，下周二（23日）與南華展開五場三勝比賽，爭奪冠軍。



葉俊傑抄截後，傳球給歐陽維江快攻上籃，揭開比賽序幕。不過首節屬於永倫球星泰那和潘志豪表演時間，前者不斷剷籃博犯，後者轟進兩記三分球，一段9：0攻勢後，費格遜才強闖禁區止血。反觀滿貫外線手感低落，費格遜四次出手不果。即使尾段歐陽維江成功「開齋」，費格遜完成「and 1」，仍然落後13：25。



滿貫射手迎來反撲，葉俊傑和張偉康連續命中三分球，歐陽維江既攻且守，多次干擾對方傳球創造快攻機會，積極無球跑動得分，10：0的小高潮後追到23：28。這節僅餘六分鐘，永倫新援Joseph Eriobu完成「四分打」破蛋。儘管費格遜連獲6分，更憑著雙手大力入樽追平比數，但賀斯福和泰那連續博得「and 1」，稍稍拉開到38：34返回更衣室。



換邊後，葉俊傑和張偉康合轟三球三分，聯同楊文綱和歐陽維江快攻，再打出13：2的攻勢，首度反超前47：44。這節費格遜明顯提升防守專注度，捍衛後場籃板之餘，連續封阻泰那和潘志豪提振士氣。雙方持續拉鋸，泰那和梁民熊外線中鵠，扳回領先優勢到56：55。



第四節費格遜多次「自投自搶」，張偉康隨後射進三記三分球，最多領先到70：64。比賽充滿戲劇性，最後一秒費格遜兩罰中一，滿貫領先3分。這時泰那命中「logo shot」，但經過球證商議，完場哨聲響起後，籃球才脫手而出，得分被判無效，最終滿貫71：68驚險勝出，歷史性闖進聯賽總決賽。