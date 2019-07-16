當人乞兒咩！熱刺斟巴利開個咁嘅價

皇馬嘅威爾斯球星加里夫巴利今個夏天慘成球壇笑料，「銀河艦隊」高層一直想將佢清走收番筆，兼減輕薪酬支出壓力。只可惜係「大聖爺」本身人工高，兼傷患多，家陣就算減價都冇乜球隊肯要。今日，西班牙《馬卡報》爆出，話巴利嘅前東家熱刺想將佢回購，不過只係肯開出個普通價5,000萬至6,000萬歐元，唔止話唔到皇馬底線要求，仲要係連「大聖爺」人工都只肯承擔一半，唔知係趁火打劫？定當人乞兒呢？



雖然皇馬想賣，但巴利本人其實一直想留低喺巴拿貝證明自己，所以呢單交易堅係有排搞。皇馬方面，為求甩手，本身已經將巴利個心理價位調低到去7,000萬至8,000萬歐元之間，但熱刺依家開價明顯仲差一截，想傾都仲有排傾。



更加麻煩嘅係，「大聖爺」家陣個稅後年薪係高達1,700萬歐元，而由於熱刺只肯孭起一半，加上佢仲有3年合約，換句話講，皇馬就算肯割價賤賣巴利，但未來3年都仲要付出稅後年薪大約2,550萬歐元，而換成稅前年薪計算的話，更加係超過5,000萬歐元。簡單講，皇馬喺熱刺身上收到嘅轉會費，根本全部會畀番晒巴利本人，變相係免費送走佢，蝕晒大本。



家陣條數計唔掂，熱刺想買巴利睇怕暫時都難成事，又睇吓新季開波前，收唔收到科啦！



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