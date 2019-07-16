因父之名！施丹大仔依家搞成咁

球壇星二代，喺球圈條路從來點會易行吖！好似法國傳奇球王施丹，佢個二仔盧卡，因為實力唔夠，早前就算喺老竇睇實之下，都被外借去西乙桑坦德。至於施丹大仔安素施丹，近日都宣布要去到加盟葡超弱旅艾維斯，先至搵到工開咋！



24歲嘅安素係皇馬青訓產品，同老竇施丹一樣係進攻中場。細個佢做過皇馬B隊隊長，當時都惹嚟唔少期望，可惜之後升正一隊唔可以再靠關係，要有真材實料，結果佢只喺老竇安排之下踢過場西班牙盃，2017年夏天仲被賣走去艾拉維斯添！



失去老竇照顧，出外就要考實力，安素喺艾拉維斯半年只得4次上陣機會，結果去到2018年1月就被解約，之後佢去咗瑞士加盟洛桑體育會，然後半季幫洛桑上陣16場入2球。直到舊年夏天，洛桑體育會都頂佢唔住，決定將佢借去西乙馬亞達洪達，然後全季佢上陣33場冇入波，球隊排尾四降班。連西乙都踢唔掂，安素最後返洛桑又被解約，超陰功。



職業生涯經歷兩次解約，安素唔止唔及老竇，就連做職業球員都好似有難度，好彩，依家佢又搵到新東家，就係上季排葡超尾5嘅艾維斯。呢隊波今季目標話明係護級，希望安素唔好再失禮老竇，爭番口氣啦！



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