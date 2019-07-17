皇馬新星好拍檔　韋斯咸今鋪執到寶

即睇施巴斯坦賀拿球王片：https://bit.ly/2SnbXRk



西甲班霸皇馬今夏早早就又德甲法蘭克福買入塞爾維亞新星射手盧卡祖域，呢位21歲射手上季喺德甲攻入17球，相當犀利。不過，法福好波球星又點只佢一個，盧卡祖域嘅前線拍檔施巴斯坦賀拿，查實上季聯賽都有15個「士哥」，全季各項賽事更係攻入20球兼有12次助攻。今晚德甲法蘭克福就宣布，已經同英超韋斯咸達成協議，以4,500萬鎊將佢賣走，依家只要搞掂埋體測，呢個25歲法國箭頭就會正式登陸英超。



根據報道，原來呢個施巴斯坦賀拿本身就唔多想去踢韋斯咸，事關佢想去支有份踢歐聯球隊，只可惜最終都冇頂級球會睇中佢，家陣唯有去英超當踏腳石先啦！講番韋斯咸，早排將奧地利前鋒阿拿奧杜域賣咗去中超，依家搵施巴斯坦賀拿就啱晒數，事關呢位法國前鋒身高達1米90，頭球出色，射術亦好。再講，依家佢先得25歲，仲有進步空間，「槌仔隊」4,000萬鎊買到佢應該係執到寶喎！



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。