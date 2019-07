【英挑盃】曼城食住錘仔幫

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



於南京舉行的英超亞洲挑戰盃,尾場有上屆英超盟主曼城對韋斯咸,英超還有不足一個月開咧,除了熱身之外,球員都會於賽事盡騷本錢,希望可以於未來一季,獲得正選或較多上陣機會。



尤其曼城陣容人強馬壯,要爭正選一點都不容易,邊緣球員肯定會肉緊,今次還有奇雲迪布尼、史達寧、大衛施華等,實力肯定比韋斯咸好,韋斯咸領隊比歷連尼雖然曾經執教曼城,但上季兩度交手都輸波,而且曼城食住錘仔幫,近8次交手6次半場領先,今場揀半場主勝。



名家:財哥



直播表



周三6:00pm 熱身賽 紐卡素 Vs 狼隊

Now 621



周三8:30pm 熱身賽 曼城 Vs 韋斯咸

Now 621



周四3:00am 非國盃 突尼西亞 Vs 尼日利亞

無綫myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周四11:00am 國冠盃 阿仙奴 Vs 拜仁慕尼黑

無綫myTV Gold



