【英挑盃】曼城食住錘仔幫

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於南京舉行的英超亞洲挑戰盃，尾場有上屆英超盟主曼城對韋斯咸，英超還有不足一個月開咧，除了熱身之外，球員都會於賽事盡騷本錢，希望可以於未來一季，獲得正選或較多上陣機會。



尤其曼城陣容人強馬壯，要爭正選一點都不容易，邊緣球員肯定會肉緊，今次還有奇雲迪布尼、史達寧、大衛施華等，實力肯定比韋斯咸好，韋斯咸領隊比歷連尼雖然曾經執教曼城，但上季兩度交手都輸波，而且曼城食住錘仔幫，近8次交手6次半場領先，今場揀半場主勝。



名家：財哥



直播表



周三6:00pm 熱身賽 紐卡素 Vs 狼隊

Now 621



周三8:30pm 熱身賽 曼城 Vs 韋斯咸

Now 621



周四3:00am 非國盃 突尼西亞 Vs 尼日利亞

無綫myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台



周四11:00am 國冠盃 阿仙奴 Vs 拜仁慕尼黑

無綫myTV Gold



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