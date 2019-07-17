尼馬同PSG開戰！老闆發火：要你坐足3年！

巴黎聖日耳門(PSG)球星尼馬要求離隊重返巴塞隆拿，一直係今個轉會窗最矚目話題，據西班牙同法國媒體報道，事件最近出現爆炸性發展，尼馬正式以「罷踢」向PSG開戰，而PSG班主艾卡理化亦扯火下達「封殺令」，揚言要佢坐足3年唔使踢波，直到合約完結為止！



尼馬遲到1個星期歸隊後，依家只係單獨喺健身室進行練習，據報佢周二(16號)同PSG總監李安納度進行3個鐘頭會面，期間正式提出轉會要求，甚至以身體狀態唔理想為由講明唔會參與任何季前熱身賽，正式向PSG開戰。教練杜曹周三(17號)亦證實尼馬提出轉會要求：「我喺美洲國家盃前已經合作尼馬想離隊，但呢啲係球會同尼馬之間嘅事，作為教練我只係會理更衣事入面嘅球員。」



面對尼馬嘅威脅，PSG態度亦好強硬，據西班牙《國家報》報道，PSG班主艾卡理化得悉事件後，即時用短訊回應尼馬，威脅「雪藏」佢直至合約2022年屆滿，要佢未來3年都冇波踢！事實上，PSG對於「叛將」一向強硬，賓艾化之前試過全季被雪，唔肯續約嘅拉比奧特上季成個下半季都坐冷板。艾卡理化富可敵國，尼馬得罪佢未必有運行呀！



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