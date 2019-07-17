港超聯　東方龍獅新帥李志堅：要踢到亞協盃

於新一季無論管理層抑或職球員陣容均有大幅改動的東方龍獅，周三（17日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心正式開操。新一季東方龍獅會由上季「最佳教練」李志堅，出任球隊總監兼主教練，同時共有16名新球員加盟，當中包括上季效力和富大埔的李家豪、梁冠聰、曾文輝、李嘉耀、艾華度、翟廷峯、鍾偉強、利馬及馮慶燁。主場方面，將會重返將軍澳運動場。



除一班合作多年的「綠戰士」外，「堅Sir」新一季在東方龍獅的拍檔，還包括助教李恆滙和羅志焜、技術總監安祖史杜錫、守門員教練保查、訓練員李敖男及技術分析員般奴等等，而副會長郭澤偉將兼任球會主席；至於前總監梁守志則已卸任。



對於新一季執教東方龍獅，主教練李志堅坦言帶領班霸球會是挑戰，但同時會善用球會所提供的資源，並盡全力爭取佳績︰「我覺得對自己嚟講，係個好大嘅挑戰，東方係香港嘅一間老牌球會，自己細個嘅時候已經識得東方，好希望可以幫佢哋做多啲嘢，去證明番我哋係本地嘅一支強隊。球會所提供嘅支援，係我執教過咁多間球會之中最好嘅，終於感到受尊重。能夠有咁嘅支援，要好好去珍惜。」



東方龍獅目前大軍名只有30名球員，「堅Sir」表示希望將部份球員外借予友會，但強調球員在借出後所獲的上陣時間，是首要考慮條件︰「係要時間慢慢去配合現有嘅人腳，去用現有嘅材料去發揮得最好。我哋嚟緊嘅季前集訓，希望可以去搵到現有球員加埋一齊嘅特質，去睇吓點樣盡量去用到一啲球員。依家有好多球員都有1至2年嘅合約，喺我嘅立場希望佢哋有多啲機會落場，我哋今季冇亞協盃打，所以我覺得要畀球員多啲機會去踢。我諗開季大約有24至25名球員在陣係最理想，但當然都要有球會有興趣同啱用，而球員自己又想外借出去，我哋喺呢方面要協調。我哋借出去嘅球員唔係覺得佢哋唔夠好，只係想佢哋有多啲實戰嘅機會。」



被問及來季目標，「堅Sir」則強調希望球隊能夠奪得亞協盃的參賽資格︰「坦白講當然想贏盡錦標，但始終都要知己知彼，首先成績要好過之前，同埋真係好想去攞番亞協資格。一個亞協盃比賽係可以令外國球隊見到香港足球嘅水平，佢哋會去留意，我覺得係一個好好嘅平台，但當你知道有時要『睇餸食飯』嘅時候，就會明白再行多步會有困難，不過既然依家球隊有咁嘅支援，咁應該去望遠啲，我覺得呢個先係最大目標。」東方龍獅新一季將會以將軍澳運動場作主場，而球隊暫定於下月12日前往泰國進行季前集訓，並正在安排跟2至3支泰超球隊進行友賽。



東方龍獅體育會副主席游永強透露，球隊新季班費跟去季相近，維持約3,500萬港元，就球隊管理層及教練團咁有重大變動，他認為球隊需要一些衝擊去面對新挑戰︰「時代係要不斷改變，如果我哋再係沉醉於之前『雙料冠軍』嘅成績，我哋係會停滯不前，所以一定要有啲大嘅改變，同埋一個新嘅衝擊。我哋覺得今次呢個改變會帶嚟一個新景象。」



「游生」亦表示對「堅Sir」寄予厚望︰「以東方呢個平台，我哋係值得去搵到一啲好好嘅教練，以『堅Sir』嘅往績同經驗，可以喺呢個平台發揮更大嘅力量，所以呢個係相輔相成一個好好嘅效果嚟。 隨住今年有一個比較大嘅變化，球隊一來年輕化，二來我哋睇到球員嘅拼博精神，我諗最主要係去產生一個良好嘅化學作用，再加上教練團能夠分工合作，將呢個化學作用帶出嚟，呢個係我哋今年嘅首要目標。」