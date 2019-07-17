港超聯　葉鴻輝：要進步就要接受新事物

港超球會東方龍獅周三（17日）正式開操，除中堅艾華度外，一眾職球員均悉數亮相，當中守門員教練一職，出現了一張熟悉面孔，他就是前冠忠南區守門員教練保查（Alvarez Buedo Borja）。



保查自離開冠忠南區後，已有一季半沒有在本地球壇出現，如今選擇重遊故地，全因一個「情」字：「我之前喺香港住咗3年，覺得香港係另一個屋企，一直都想返嚟，所以當東方龍獅邀請我嗰一刻，就即刻應承喇。」



保查過去在冠忠南區時曾協助門將謝德謙創造884分鐘不失球紀錄，問及對陣中3名門將有何期望時，他只要求一件事：「我唔會畀壓力佢哋，我淨係要求佢哋帶練波要有幹，我希望佢練波練得開心，咁樣好表現自然會嚟。」



至於葉鴻輝則表示：「今季換咗龍門教練，自己要重新適應，亦要盡快磨合，呢樣係最重要。第一課練完之後大家都合作得唔錯，雖然自己踢咗咁多年波，都要接受新事物令自己進步。」



今季球隊引入了去季和富大埔正選門將曾文輝，連同留隊的廖富源，「阿輝」認為是一個良性競爭，期望在互相推動下，可一同進步。