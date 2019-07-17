又有新身份！何詩蓓拍住「女菲比斯」做隊友

「美國泳池有面大鐘，倒數著東京奧運。我看著日子一天天減少，有時候很緊張。」何詩蓓帶點靦腆地笑著。那是偶然渴望提前，偶爾渴望延遲奧運的矛盾心情。無論如何，舞台的帷幕明年七月就會拉開，不遲不早。「還有一年時間，還有很多進步空間。調整每個細節，用最佳狀態迎戰。」



十八歲那年，她成為香港首個達到奧運A標的泳手，破天荒躋身里約奧運十六強。剛過去的四月，她在長池游泳計時賽連達100米、200米自由泳A標，是香港首個奪得東京奧運資格的運動員。創造很多歷史，頭上頂著無數光環，今天（17日）何詩蓓再宣布好消息，正式成為香港首位arena Elite-Team成員，加入兒時偶像史祖絲當(Sarah Sjostrom)、「鐵娘子」賀蘇祖(Katinka Hosszu)等世界頂尖泳手行列。



「從來沒有想過，可以和Sarah（史祖絲當）站在相同高度，受到大家認可。」她笑得眼晴彎起來。「第一人」的名銜對她來說，仍然新奇，鼓舞，「因為從來沒有人做過啊！希望可以啟發其他泳手，香港人也能成就很多事情，努力總會換來成績。」忽然想起李麗珊當年說「香港運動員不是垃圾」，說了二十多年也不老套。每個時代總有人掘起，像何詩蓓這條「小美人魚」，一直游向更廣闊的地方。



港隊明天早上出發，前往韓國光州游泳世錦賽。兩年前的世錦賽，她獲得200自第五名，定格港隊歷來最佳成績。「不會刻意想，上次第五這次可不可以爭獎牌。放鬆點，目標是應用訓練所學，游出個人最佳時間。」200自對手包括「女菲比斯」列迪姬(KATIE LEDECKY)，100自則有世界紀錄保持者史祖絲當競逐。儘管高手雲集，她仍然充滿信心：「準備功夫不錯，主要看臨場發揮。」除了個人賽事，她也會參加接力項目，「其實港隊實力不弱，特別是四式接力和自由泳接力。如果世錦賽游進前十二名，就能多帶四名運動員到奧運。多人去一定更開心！」



幼稚園畢業禮因為沙士取消，小六適逢豬流感，為了趕赴美國唸書，錯過中學畢業禮。今年五月，何詩蓓才在密歇根大學真正戴上四方帽。擱下學生運動員身份，她笑說還沒習慣，「但我還是會隨大學泳隊練習，教練團不變，轉變不算太大。」真正的轉變，或者是投身工作，「正在大學附屬的幼兒園教導一些兩至三歲的小朋友。每天早午兩課練習中間，我就去陪他們玩，也是很好的減壓方法。」



另外，她也加入了新興游泳聯盟International Swimming League (ISL)，「在ISL，世界各地的職業泳手組成不同隊伍，以團隊為基礎進行比賽。」目前她的隊友包括列迪姬、前美國金牌選手歌蓮(Natalie Coughlin)等。「感覺很新奇，很想看看大家泳池外的性格，透過相處互相學習。」她透露首個比賽將於十月進行。或者在這些比賽，我們會看見何詩蓓出戰混合泳，不過在東京奧運，她則會專注自由泳，「跟教練商討後，都覺得自由泳獲得理想名次機會更大，所以訓練也以此為主。」







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