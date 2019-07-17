世盃外　難打呀！港隊抽中伊朗、伊拉克！

2022年世界盃外圍賽亞洲區暨亞洲盃外圍賽第二圈分組賽，周三（17日）下午假位於馬來西亞的亞洲足協總部進行抽籤，被列入第4檔次的香港被抽入C組，而同組對手分別包括伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨。港隊首場C組分組賽將於9月5日先作客對柬埔寨，隨後則在9月10日於主場迎戰伊朗，而最後一場分別賽則於明年6月9日作客巴林。



40支亞洲區隊伍在次圈被分成8組，每組5隊，而8支首名隊伍及4隊最佳次名球隊在進身第三圈世界盃外圍賽的同時，亦將會躋身2023亞洲盃決賽周。至於剩餘的28隊之中，成績較佳的24隊，將會爭奪所剩下的12個亞洲盃參賽席位。



於周三（17日）早上有前往觀看港超球隊東方龍獅開操的港隊主教練麥柏倫坦言，抽籤結果並不理想︰「我認為我們並沒有得到幸運女神的眷顧，這是個很難應付的小組，因為我們在第一及第二檔次均抽中了排名最高的伊朗及伊拉克，這些都是十分困難的賽事。第三檔次的巴林顯然亦是支好球隊，他們跟伊朗和伊拉克很相似，但該兩隊較為體力化，而柬埔寨將會為我們帶來考驗。伊朗、伊拉克及巴林的足球風格，並非如典型的亞洲球隊般，不過既然得到這樣的抽籤結果，就要帶着正面的態度去面對，並且盡力而為。」



麥柏倫續道，希望港隊能夠在出戰外圍賽的過程中不斷進步︰「我們的目標顯然是盡能力在每仗爭取最佳的成績，賽事明顯是十分艱難，同組面對兩支很好的球隊，再加上備戰時間也很短，或只得1場友賽去準備，但我們在賽事中將會進步，這將會是我的目標，並在每場賽事均給予百分百的努力。我很高興可以先於9月在主場球迷支持下，迎戰第一檔次並且最高排名的伊朗，這將會是場硬仗，但在球迷熱烈打氣化身為『第12人』下，讓他們為球隊感到驕傲。」



其餘組別，中國算是抽到好籤，於A組同組最強僅為敘利亞，其餘菲律賓、馬爾代夫及關島應該都不足為懼。至於日本在F組僅要面對吉爾吉斯與塔吉克等，應能輕鬆晉級。反而南、北韓則會在H組相遇，同組尚有黎巴嫩或會有一定威脅。



2022年世界盃外圍賽亞洲區暨亞洲盃外圍賽第二圈抽籤結果：

A組 中國、敘利亞、菲律賓、馬爾代夫、關島

B組 澳洲、約旦、中華台北、科威特、尼泊爾

C組 伊朗、伊拉克、巴林、香港、柬埔寨

D組 沙特阿拉伯、烏茲別克、巴勒斯坦、也門、新加坡

E組 孟加拉、阿曼、印度、阿富汗、卡塔爾

F組 日本、吉爾吉斯、塔吉克、緬甸、蒙古

G組 阿聯酋、越南、泰國、馬來西亞、印尼

H組 南韓、黎巴嫩、北韓、土庫曼、斯里蘭卡



港隊賽程：

2019年9月5日 — 柬埔寨 對 香港

2019年9月10日 — 香港 對 伊朗

2019年10月10日 — 伊拉克 對 香港

2019年11月14日 — 香港 對 巴林

2019年11月19日 — 香港 對 柬埔寨

2020年3月26日 — 伊朗 對 香港

2020年3月31日 — 香港 對 伊拉克

2020年6月9日 — 巴林 對 香港