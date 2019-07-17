【有片】秘魯盃吞24蛋　求門將陰影面積

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24比0？打緊咩波呀？冇花冇假，係場足球比賽賽果呀！話說近日有場秘魯盃賽事，由一隊名為查維尼斯體育會作客巴斯高，結果今場客隊最終以24比0取勝，射手卡蘭沙仲要一人包辦10個入波，打破咗秘魯盃史上個人單場最高入球紀錄添！我哋搵到今場波條Link，不過要睇晒24個入球要8分幾鐘，有冇人頂得住睇晒先？



咪以為今場係乜鬼假波放水，查實今場波比數差距大，有兩大原因，其一係雙方實力差距，另外就係主隊門將問題。先講兩班波點解實力懸殊，事關呢個秘魯盃表面係盃賽，查實根本係近似聯賽形式運作，當地所有球隊都會按地區分組對賽，然後每區嘅冠亞軍就會再對戰，最終贏出就會升上去秘魯甲組，亞軍就會打入乙組賽事。至於本身嘅秘魯盃，因為同一地區之內，球隊實力可以相差勁遠，有部份係職業球隊，另有部份則係業餘球隊，根本冇得揪。只要睇睇今場巴斯高班球員連跑動都明顯慢過人，慘敗係絕對正常賽果。



再者，原來今場巴斯高嘅正選門將賽前突然唔踢得，最後搞到要球隊主席、亦即係班波隊名命名嗰位巴斯高，最後要串演門將，結果大家當然已經知道，咪就係畀對手攻入24球，睇怕呢位老闆以後都唔敢再守龍。



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