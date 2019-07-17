【JBI】職訓局2分挫中大　球員high爆

「JORDAN BRAND INVITATIONAL」大專籃球邀請賽周三（17日）正式開打，應屆大專盃亞軍珠海學院半場落後之下，加時反超81比69擊敗香港大學。其餘兩場賽事，職業訓練局83比81力挫中文大學，上屆決賽不敵對手的教育大學則以82比66贏理工大學復仇。



應屆大專盃亞軍珠海學院今仗派出甲一球員鄧志恒和鍾俊昇擔任正選，惟第一節一直被香港大學力壓，港大一度憑倪霆聰的2分波將比數拋離至16比8，首節珠海落後12比18。第二節珠海鄧志恒回勇，連入兩個罰球追和26比26。雖然港大之後被反超26比28，但湯桓和Bentulan各入一個3分波，助港大第二節以40比37再下一城。



易邊後戰況陷入膠著狀態，即使港大陣中僅有鄺錦昌一名甲一球員，但他們亦憑著多點開花的優勢帶領著比分，第三節再贏53比46。第四節，珠海後勁凌厲下後來居上，臨完場前林偉康罰球得分追和56比56，比賽進入加時。



加時階段，技勝一籌的珠海終見真章。在林偉康一個「And 1」，以及全場豪取45分的鍾俊昇連取5分之下，珠海反超至64比54。最終，珠海學院以81比69反勝香港大學。









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