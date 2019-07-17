曼聯炒列斯　呢個翻生包你估唔到

英超曼聯繼續佢哋季前澳洲之旅，喺珀斯友賽英冠球隊列斯聯。兩軍相隔8年再次交手，當年「紅魔鬼」喺聯賽盃作客輕鬆大勝3比0，今次亦都唔例外，憑住小將格連活特近門撞射先開紀錄，加上拉舒福特單刀冷靜射入，仲有換邊後菲爾鍾斯接應角球頭槌建功，以及安東尼馬迪爾嘅12碼埋齋，最後輕鬆以4比0大勝。



「紅魔鬼」今場贏得輕鬆，主帥蘇斯克查點名大讚小將格連活特，話佢把握到上陣機會，證明自己係有能力上位，永遠都可以喺禁區內製造到機會。至於今場另一個表現搶鏡，就係近排仲一直同皇馬及祖雲達斯扯上關係嘅中場保羅普巴。格連活特今場第一個入波，就係先靠普巴直線劏穿對手防線，之後普巴仲有唔少射門都好有威脅，狀態唔錯之餘，都仲肯落力作戰，認真專業。



另外，比利時射手盧卡古又一次缺陣，難免令人聯想到佢轉會國際米蘭一事接近搞掂，不過「蘇B」就話盧卡古只係練波受傷，錯過咗兩次提升狀態嘅好機會喎！



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