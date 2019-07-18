2億鎊！施丹出售5球星簽普巴

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



英國《太陽報》引述西班牙《馬卡報》報道，皇馬主帥施丹就簽入曼聯中場保羅普巴一事決定晒冷，準備將隊中5位球星出售，目標是籌夠2億鎊(約19.4億港元)資金，確保將普巴簽到手！



皇馬與曼聯談判普巴事宜一直停滯不前，原因是轉會費唔到價，曼聯堅持普巴轉會費至少1.5億鎊，皇馬則還價1.3億鎊，並提出以加里夫巴利加現金等方案，均被曼聯拒絕，現時普巴已隨曼聯到澳洲集訓，皇馬想簽普巴，必須盡快行動。



皇馬正於加拿大集訓，施丹為兄長突然離世返回歐洲奔喪，事務繁忙，但該隊斟介普巴仍在繼續進行，並有最新決定，施丹決定將斟介普巴嘅預算開支提高到2億鎊，期間積極出售球員套現，希望達成交易。



將被皇馬出售球員可謂世紀操作，計有加里夫巴利、艾斯高、馬高阿辛斯奧、丹尼施巴路斯及占士洛迪古斯，各球員交易正在積極進行，包括將加里夫巴利賣番畀熱刺，轉會費5500萬鎊；占士洛迪古斯售予馬體會，價錢另議；艾斯高及馬高阿辛斯奧則各開價7200萬鎊給予利物浦及曼城考慮，至於丹尼施巴路斯則外借給阿仙奴。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

