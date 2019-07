唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



美國職業大聯盟周五早上有賽事,同大家研究一場,由FC辛辛那提主場迎戰華盛頓聯隊。



FC辛辛那提新加入美職聯,自然要交學費,該隊現時排東岸包尾,總排名亦係包尾,不過該隊入球能力唔差,近3場攻入6球,但防守力不濟,3場失10球,華盛頓聯隊由朗尼領軍,佢今季射入10球,狀態唔錯,預計今場亦會有士哥



今場勝負難料,考慮到兩隊同樣攻力強,可以轉玩入球大細,捧2.5球入球大。



名家:邪神



直播表



周四11:00am 國冠盃 阿仙奴 Vs 拜仁慕尼黑

無綫myTV Gold



周五8:00am 美職 FC辛辛那提 Vs 華盛頓聯隊

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周五10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 奧蘭多城

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



