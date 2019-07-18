【有片】激情西甲！喪燒10億鎊重建第1聯賽

英超近年都係轉會市場最大豪客，上季歐聯、歐霸盃包辦冠軍、亞軍位置，令球迷覺得英超盛世再度出現，不過今個暑假就出現唔尋常情況，英超豪門花錢未見活躍，反而西甲各隊瘋狂燒錢，馬德里體育會收購英格蘭國腳捷比亞後，今個夏天西甲球會買人開支突破10億英鎊大關，認真誇張。



據德國著名網站《轉會市場》資料，英超今夏買人花費為6.8億英鎊，不過西甲已經突破10億英鎊大關，單係皇家馬德里、巴塞隆拿同馬德里體育會3雄，加埋已經有同英超睇齊嘅6.8億英鎊，就連西維爾都燒咗過億英鎊。唔好忘記，保羅普巴、尼馬等貴價巨星都被傳可能登陸西甲，睇嚟新一季西甲將會超級刺激。



西甲買人榜



1●皇家馬德里

開支：2億7,270萬鎊

主要收購：夏薩特、盧卡祖域、艾達米列達奧、費蘭特文迪、洛迪高高斯



2●巴塞隆拿

開支：2億1,330萬鎊

主要收購：基沙文、法蘭基迪莊、尼圖



3●馬德里體育會

開支：1億9,665萬鎊

主要收購：祖奧菲歷斯、馬高斯洛蘭迪、捷比亞



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