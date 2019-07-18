8秒跑全場反擊！曼聯新傑斯快過麥巴比

曼聯今夏引爆青春火花，「新傑斯」丹尼爾占士由史雲斯加盟，2場熱身賽表現一流，閃電速度令人留下深刻印象。紅魔於澳洲4:0殺敗列斯聯，上半場其中一幕堅黐線，保羅普巴後場質直線畀拉舒福特打反擊，占士仔於自己禁區頂，全速爆Seed用8秒就去到對手12碼點射門，雖然最後射中柱，但嗰個高速非常誇張，睇到魔迷好興奮！



占士得21歲好氣好力，一撻着副偈等閒之輩都幾難追到佢，呢個反擊就咁睇以為好簡單，但冇咁嘅速度根本就冇可能攞到射門。雖然係曼聯今個夏天首個收購，但唔少人都冇乜期望，因為始終佢上季都只係英冠球員，但占士呢2場的確令人眼前一亮，除咗速度快到冇人有之外，比賽態度仲好好，連曼聯、英格蘭國家隊前隊長白賴仁笠臣，都話從佢身上，睇到傑斯影子。



「他表現得好好，速度快到你唔信，睇得出佢訓練應該好認真。如果你要成為偉大球員，訓練時必定好畀心機，我認為占士就係呢類球員。佢落場態度好好，畀人踢低之後唔會掛住投訴，會即刻起身奮力比賽。」



「呢方面令我諗起傑斯。其實傑斯攔截力好強，但好少被人提及，相信占士可以做到呢一點。如果占士繼續努力，之後入番幾球，必定可以幫到曼聯好多。」

