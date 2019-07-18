8歲細路正選對多蒙特！背後故事勁洋蔥

多蒙特到美國踢季前熱身賽，對手係美職球隊西雅圖海灣者。熱身賽多派副選出場好正常，但海灣者個正選門將，竟然只得8歲，會唔會離譜啲呀？其實美國小朋友高爾係個白血病患者，面對惡疾依然抱有足球夢，希望未來可以成為職業球員。海灣者知道後決定畀高爾一個實現夢想嘅機會，用佢正選落場1分鐘，接受全場球迷掌聲。時間雖短，但高爾一世都唔會忘記呢一刻。



一頭鬈髮、個子矮小嘅高爾，今場着上15號海灣者波衫落場，戴上手套精神翼翼，全場球迷都望住呢位小朋友。上年8月高爾確診白血病，未來要同病魔打仗，今次呢個難得經歷，絕對會為佢帶來抵抗病魔嘅力量。



今仗由多蒙特開波，蜜蜂兵團球員直接將個波傳入對手禁區，高爾控定皮球後，準確咁傳畀前面嘅中堅。後者跟手將個波踢出界外，海灣者領隊示意將高爾換出。高爾出場時帶住笑容，全場球迷掌聲雷動，場面勁洋蔥。希望高爾未來可以擊退病魔，第時可以睇到佢真真正正為職業球隊上陣把關。



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