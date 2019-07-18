變猥瑣休褲阿伯　布魯克林個樣老過咸爺

碧咸可以用「型足一世」嚟形容，由年輕時嘅靚仔，去到退休後嘅超級型佬，從來都冇令球迷失望，「萬人迷」呢個朵堅唔係流。大仔布魯克林基因當然係強，雖然冇老竇咁突出，但都係靚仔一名，但最近就好似食錯藥一樣變咗大叔，仲要係個當街休褲嘅大叔，難怪畀網民笑到面黃。



轉眼間布魯克林已經20歲，之前同過荷里活女星、「紫天椒」嘉兒莫蕊茲拍拖，經過幾次離離合合，到舊年年尾開始同英國Model Hana Cross發展，女方大過布魯克林1年，2個外表都算襯嘅。但近期二人拍住拖入場睇溫布頓網球決賽，布魯克林唔單只唔似細過女方，唔望真以為Hana Cross換咗畫同咗個阿叔一齊，認真大鑊。



布魯克林呢日同女朋友夾過，齊齊着上「馬球牌」出現，大家都係土色Tone，其實都幾有心思。但「碧咸仔」個Look堅出晒事，一套三件頭西裝夾淺藍恤衫加啡色呔，本身已經老氣橫秋，仲要希魯克林留咗個亂過乜嘅髮型，加埋亂糟糟嘅鬍鬚，個樣幾乎仲老過老竇。最大鑊係佢一路行一路休褲，仲要駝晒背，搞到一啲氣質都冇，碧咸有時間，就教吓個仔打扮啦。



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