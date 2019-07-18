七喜絕地反擊挫福建　隔3年再奪冠軍

七喜於女子甲組季後賽連贏安青和偉邦，可惜主力李芷晴4強戰斷韌帶報銷。今場七喜以殘陣硬碰衞冕的福建，如賽前所料打得相當吃力，首節便落後15分。不過七喜眾將展現無比決心，最終擊敗擁有4人得分達雙位數的福建，以65：62反勝，繼2016年後再次捧起冠軍寶座。



七喜賽前以9分高踞積分榜首位，今場面對7分排次席的福建，勝出的一方即可收穫今季總冠軍。衞冕的福建首節迅速入局，任栩燕多次剷入禁區得分，加上卓婷的三分球，一段13：0攻勢帶領福建領先最多15分，第一節領先七喜23：10。



第二節情況開始逆轉，福建4分鐘已滿隊犯，七喜罰球線上連得4分，再由隊長黃嘉汶及陳樂心等輪流搶攻，一段10：0攻勢成功將比分收窄至個位數。福建此節尾段更有劉常學累積4犯被收起，七喜成功追成27：32返回更衣室。



換邊後，七喜憑黃嘉汶和林靜雯連續兩球三分球，今場首度領先至42：38。福建方面則有陳偉萍和任栩燕先後搏得「and1」回敬，七喜勝在夠勤力，多次搶得進攻籃板延續攻勢，第三節領先46：42。



尾節，福建劉常學連攻4分，加上任栩燕轉身跳射，打出一段8：0小高潮，一度將比分反超前至55：53。此時陳樂心展現「大心臟」，以「三分打」止血，她其後再連得4分，帶領七喜領先2分。福建在最後14秒雖有卓婷兩度搏得罰球，但4球僅中1，最終七喜以65：62捧走冠軍，周凱彤得全隊最高20分，黃嘉汶和陳樂心分別得16和13分進賬。



「今場是為李芷晴和黃昕鈴兩位隊友而戰，連她們的一份也拼了。」繼黃昕鈴常規賽受傷後，七喜在季後賽4強再有李芷晴受重傷，反而令七喜眾將燃起鬥心，該戰4位球員得分達雙位數，今天亦有三位球員挺身而出，包括隊長黃嘉汶。



兩年後，七喜幾乎以原班人馬再奪冠軍，對這位七喜隊長來說意義重大，「前兩年我們有不少球員開始投入社會，讀書到工作使我們分了心。今季銀牌打得不好，幸好聯賽後段大家終於目標一致，肯齊心努力去做一件事，贏到冠軍真的很開心。」



另外，灣仔修頓室內場館周四(18日)晚尾場上演甲一季後賽名次賽，遊協終117：94大勝祟德飛鷹，以第8名完成今季賽事。今場飛鷹只得9人應戰，首節麥嘉榮得11分，不過遊協同時有蘇志樂大爆發得17分，帶領球隊以28：27稍微領先。常規賽第七名遊協內線由萊恩奧尼爾鎮守，加上「彈弓人」丹尼爾幫忙搶板，令飛鷹難以硬闖進攻，半場遊協以57：44大幅領先。



今場飛鷹大部分時間收起得分主力Scott Ewing，進攻重任落在Bryant Austin身上，第三節帶領球隊一度追成71：85。尾節遊協仍然繼續搶分，丹尼爾的自搶自投，加上黃偉琪的轉身上籃，遊協拋離25分。隨著飛鷹三人五犯離場，比賽已經毫無懸念，最終蘇志樂得全場最高31分、馮嘉豪21分，李卓然和兩名洋將萊恩奧尼爾、丹尼爾各得13分，以117：94取勝。