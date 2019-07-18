香港第一人！微笑劍后世錦賽有牌落袋

香港劍后江旻憓勇闖世界賽4強，鎖定獎牌！世界排名第3的「微笑劍后」江旻憓(Vivian)，今日(周四)於匈牙利布達佩斯舉行的世界劍擊錦標賽女子重劍個人項目中，以高昂狀態及表現連贏4場，包括剛在8強以15比9勇挫法國劍手韋圖絲，強勢躋身最後4強，將於香港時間周五凌晨零時40分的準決賽再出擊，向金牌進發！



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上屆世界賽以8強止步的Vivian，T64階段先以15比10擊敗塞爾維亞對手姬澤卡，繼而晉級T32強再贏烏克蘭劍手彭迪莉耶娃15比11。T16階段即使江旻憓一度被愛沙尼亞的妮希絲迫至13比14，但這位香港一姐沉着應戰，以15比13險勝，殺入8強火拼法國的韋圖絲，結果Vivian在節節領先下，以15比9再下一城，強勢躋身最後4強。



世界錦標賽為明年東京奧運前一次重要計分賽事，各國好手空群而出，水準極高。包括世界排名頭兩名的劍手亦有出席，但她們先後在淘汰階段出局，令江旻憓成為8強陣中世界排名最高的劍手。她將在4強迎戰巴西對手蒙爾侯辛，爭入決賽。



Vivian近年一次又一次攀上劍擊壇高峰，今年她贏得古巴及巴塞隆拿兩站世界盃分站冠軍，並榮登世界排名第一，創下香港劍壇歷史，而今次世界賽奪女重獎牌，也是前無古人。







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