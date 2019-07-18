【英超玄機】唔係嘛！呢隊波攞冠軍熱成咁？

自1992/93球季成立以嚟，歷來27季英超，除咗布力般流浪（1994/95）及李斯特城（2015/16）封王，其餘25季冠軍全部由曼聯（13次）、車路士（5次）、曼城（4次）及阿仙奴（3次）包攬，「爆冷」機會堅微乎其微。



講真，隨住曼聯同阿仙奴近年表現大跌，已經冇晒爭標競爭力，車路士又受轉會禁令限制增兵，王牌夏薩特仲轉投皇馬，實力大減，所以力爭3連霸嘅曼城，最大競爭對手就係利物浦。



利物浦「三叉戟」穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴及沙迪奧文尼，唔使講都知勁，中後場又有拿比基達、華基爾雲迪積克、「神龍」艾利臣比加等猛將，不過留意番，「紅軍」上季兩循環鬥曼城只得1和1負，年初更加突然失準、接連失分，對賽及穩定性唔係「藍月亮」嗰皮，成為「紅軍」未能一嘗英超冠軍滋味嘅主因。



反之，近8季聯賽4度登頂嘅曼城，雖然上季亦有表現不穩嘅時期，不過「藍月亮」好快就重返正軌，季尾仲連贏14場冧莊冠軍，霸氣十足。



曼城今季除咗保留阿古路、加比爾捷西斯、史達寧、奇雲迪布尼等冠軍功臣，又簽埋洛迪卡斯簡迪及安祖利奴兩員中後場猛將，怪唔知足智彩英超冠軍開盤，曼城依家熱到得1.27倍咁誇張、好似贏梗咁款啦！



英超冠軍賠率

球隊 賠率

1 曼城 1.27

2 利物浦 2.75

3 熱刺 15

4 車路士 27

5 曼聯 27

6 阿仙奴 50

7 愛華頓 150

8 李斯特城 150

9 狼隊 300

10 屈福特 600

11 韋斯咸 600

12 水晶宮 700

13 修咸頓 700

14 般尼茅夫 800

15 阿士東維拉 1000

16 般尼 1000

17 紐卡素 1000

18 諾域治 1000

19 白禮頓 1250

20 錫菲聯 1500

**以足智彩最後公布為準



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