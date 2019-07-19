世錦賽銅牌！「微笑劍后」江旻憓創歷史
2019年07月19日 02:17
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(相片來源：FIE)
世界劍擊錦標賽女子重劍個人項目周四(18日)在匈牙利布達佩斯舉行，世界排名第3的「微笑劍后」江旻憓(Vivian)首度闖入4強，結果與巴西劍手激戰下以11比15落敗，獲得銅牌，但仍是香港首位站上頒獎台嘅香港劍手，開創歷史。
江旻憓在64強起步，連贏4場後殺入4強，在4強面對世界排名22嘅巴西劍手Nathalie Moellhausen，經過3節交鋒，文旻憓輸11比15，無緣決賽。今場比賽贏得銅牌，更是江旻憓為明年東京奧運前一次重要計分賽事，包括世界排名頭兩名的劍手亦有出席，但她們先後在淘汰階段出局，令江旻憓成為8強陣中世界排名最高的劍手。
今次世界賽奪女重銅牌，江旻憓嘅成績前無古人，今次比賽之後預計將可重返世界排名第一。
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