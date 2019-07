【非國盃】決賽「英」雄內戰

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



非洲國家盃決賽打到嚟啦,今晚塞內加爾決戰阿爾及利亞,兩隊都有唔少英超名將壓陣,球迷自然睇得特別過癮。



今場決賽兩大焦點球星,肯定係塞內加爾嘅,利物浦前鋒沙迪奧文尼同埋阿爾及利亞嘅曼城翼鋒馬列斯,沙迪奧文尼今屆已入3球,馬列斯喺4強個罰球絕殺亦技驚四座,兩人由英超鬥到非國盃,肯定超級精彩呀。



除咗呢2張王牌之外,伊祖沙古爾、高耶迪、施利文尼等球星都喺英超搵食,呢場「英」雄內戰夠晒睇頭。



●足球妹



直播表



周五9:00am 熱身賽 馬賽 Vs 波爾多

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周五10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 奧蘭多城

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周六3:00am 非國盃 塞內加爾 Vs 阿爾及利亞

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周六8:00am 熱身賽 利物浦 Vs 多蒙特

香港開電視77台;有線602、662台



周六10:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



立即參加「賞您睇」:http://bit.ly/2JWKULh