【非國盃】決賽「英」雄內戰

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



非洲國家盃決賽打到嚟啦，今晚塞內加爾決戰阿爾及利亞，兩隊都有唔少英超名將壓陣，球迷自然睇得特別過癮。



今場決賽兩大焦點球星，肯定係塞內加爾嘅，利物浦前鋒沙迪奧文尼同埋阿爾及利亞嘅曼城翼鋒馬列斯，沙迪奧文尼今屆已入3球，馬列斯喺4強個罰球絕殺亦技驚四座，兩人由英超鬥到非國盃，肯定超級精彩呀。



除咗呢2張王牌之外，伊祖沙古爾、高耶迪、施利文尼等球星都喺英超搵食，呢場「英」雄內戰夠晒睇頭。



●足球妹



直播表



周五9:00am 熱身賽 馬賽 Vs 波爾多

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台



周五10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 奧蘭多城

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



周六3:00am 非國盃 塞內加爾 Vs 阿爾及利亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台



周六8:00am 熱身賽 利物浦 Vs 多蒙特

香港開電視77台；有線602、662台



周六10:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

