【東體爭議】再簽中堅　馬體會防線新不如舊

馬德里體育會係今個夏天轉會大豪客，除咗賣走基沙文以及簽祖奧菲歷斯夠轟動外，其實佢哋條鐵血防線全面換班更加值得探討。馬體會周五(19號)宣布用2,900萬歐元簽入愛斯賓奴中堅馬里奧靴莫素，後防換血正式完成，新球季可以排出一條全新4人防線，不過係咪可以Keep住舊防線嘅高水平，就好令人懷疑。



馬體會今季有烏拉圭中堅高甸約滿離隊、桑法蘭托里斯掛靴、盧卡斯靴南迪斯被拜仁慕尼黑高價挖角，教練施蒙尼最引以為傲嘅防線全面瓦解。馬德會之前用2,000萬歐元簽巴西中堅菲臘比蒙達里奧，另外2,000萬歐元簽巴西左閘雷蘭洛迪，日前再簽英格蘭右閘捷比亞，以及新鮮加盟嘅西班牙中堅馬里奧靴莫素。



不過今次換班選擇引嚟唔少質疑，捷比亞上季喺熱刺係一大漏洞，而且已經28歲進步空間有限，菲臘比蒙達里奧更加已經「3字頭」，雷蘭洛迪首次闖歐洲表現係點難以估計，新防線之中就只有馬里奧靴莫素比較有前途同級數，不過同高甸呢啲頂級中堅相比仲有段距離。馬體會防線仲靠唔靠得住？真係要靠施蒙尼化腐朽為神奇。



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