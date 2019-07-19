【有片】異度凶間！巴甲撞邪角球關空難事？

空難亡魂見隊友唔爭氣，喺母會主場顯靈？



7月15號查比高恩斯主場1比2負明尼路場巴甲聯賽，發生出現靈異事件！3年前曾經歷空難慘劇嘅查比高恩斯，喺41分鐘一次右路角球攻勢撞邪，中場法比安托利斯開出長角球，個波竟然喺空中出現一個奇怪莫名嘅二度爬升動作，完全違反地心吸力，最後個波落喺遠柱位，助攻嘅後衞甘姆近門打飛機，無功而還。



呢球波經巴西電視台一再慢鏡重播，喺當地引起議論紛紛，唔少人都覺得係同2016年查比高恩斯空難有關。當年南美球會盃決賽首回合舉行前，巴甲球會查比高恩斯乘坐客機飛赴哥倫比亞，準備出戰國民體育會，飛機因缺乏燃料墜毀，悲劇造成71人喪生，其中包括查比高恩斯19名球員，成隊波只得阿倫路舒曹、希里奧尼圖同後備門將積臣福爾文生還，但係福爾文右腿需要截肢。



巴西有網民就咁講：「唔好忘記，呢個球場存在好強嘅能量，有好幾個人嘅葬禮都喺度舉行。」有啲人亦覺得係查比高恩斯近期戰績唔掂，淪落到巴甲尾三，激嬲咗空難亡魂，於是用超自然現象警告佢哋。



真係咁猛鬼？聖卡塔琳娜州聯邦研究所物理學教授Alencar Migliavacca覺得，成件事有可能搵到解釋成因，但一定要進行更深入嘅研究：「原則上似乎係一種『馬格努斯效應』（Magnus Effect），當一個物體嘅旋轉會影響佢嘅軌跡，因為嚟得好突然，嗰個時候似乎有嘢喺度，可能同個波發生碰撞，但又似乎睇唔到有冇乜嘢接近個波，都可能係嗰個方向上存在氣流，形成壓力差，對個波施加外力改變佢嘅速度矢量。」



所謂「馬格努斯效應」係流體力學一種現象，足球入面嘅香蕉波，乒乓球、網球、排球嘅上旋球，都係因為呢種效應形成，個波轉得愈快，弧度就愈大。



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