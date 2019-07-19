【特稿】球壇靈異傳說！輕則冇冠　重則冇命

足球壇無奇不有，唔少人同事都冇法子用常理解釋，呢啲靈異怪事到底係巧合定真係冥冥之中自有主宰，只能夠講句信則有，不信則無。



●死神藍斯



過去好長一段時間，艾朗藍斯每次幫阿仙奴入波，隨後一日內就會發生發生世界大事，或者有知名人物魂歸天國，呢種現象被媒體戲稱為「藍斯定律」，佢亦被稱為「死神」！死喺艾朗藍斯「腳下」嘅大人物，包括蘋果電腦創辦人喬布斯、恐怖組織阿蓋德已故領袖拉登、前利比亞領袖卡達菲、美國歌手雲妮侯斯頓等。



唔只咁，1990年12月26日出生嘅艾朗藍斯，好幾次生日都發生世界大事或致命慘劇， 其中1歲生日，就係前蘇聯解體、13歲生日就伊朗大地震、14歲生日印尼大海嘯、16歲生日台灣大地震、18歲生日輪到雲南大地震，劑劑杰。好在隨住「年事漸長」，28歲嘅艾朗藍斯「死神」威力有所收歛，希望過咗去祖雲達斯嘅佢，以後只會為人帶嚟好消息啦。



●青蛙毒咒



遠喺1937年，巴甲豪門華斯高主場以12比0炒爆咗一支叫安達拉伊（Andarai）嘅巴伊亞州球隊，輸到冇晒面嘅安達拉伊門將阿魯賓拿（Arubinha），老羞成怒喺華斯高主場埋咗一隻青蛙，詛咒對方12年內四大皆空，任何錦標都攞唔到，即係用每一年「償還」佢一個失球。



估唔到呢個「青蛙毒咒」居然真係靈驗，之後10個球季，華斯高真係一無所獲。後來華斯高冇晒計，選擇信邪將成個球場剷起，挖番隻青蛙出嚟。點知呢個舉動真係有效，隨後一季華斯高就再度贏得國內冠軍，破解咗呢個詛咒。



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