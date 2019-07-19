大師姐今年開齋！梁寶心：早排「灰灰地」

香港柔道隊頻傳喜訊，年輕小將早前在青年亞洲盃穿銀掛銅之後，「大師姐」梁寶心在亞洲公開賽哈薩克站，決賽力戰俄羅斯選手，最終為港贏得女子57公斤以下級別金牌，這亦是她個人今年在比賽的首金，而師妹王嘉莉則在女子48公斤以下級別獲得季席，港隊袋走1金1銅，下一個目標將是8月的世界錦標賽。



目前在世界排名上已入圍明年東京奧運的梁寶心，今次全憑堅強鬥志勇奪金牌，準決賽面對實力強橫的俄羅斯女將，雙方鬥至加時，「準決賽是今次最難打的一仗，對方打法是我最不擅長的應對，打得頗辛苦，在加時那一刻，我提自己要冷靜，要堅持。」最終寶心擊敗對手闖入決賽，隨而再贏另一位俄羅斯選手奪冠。



距離東京奧運還有差不多一年時間，寶心目前最重要就是要在世界排名賽搶分，以保住自己入圍的位置，她坦言這面金牌可對自己再次肯定，並給她面對未來的比賽注下強心針。「這是我今年第一面獎牌，真是很開心，其實今年出戰了很多比賽，感覺自己進步中，但始終又取不到成績，心理上都『灰灰地』，，這面金牌令我可以再次肯定自己，告訴自己是可以做到的。」另方面，令梁寶心更開心的是，今次有很多年輕運動員隨隊參賽，她的成績可以鼓勵年輕一輩「香港運動員都一樣得」。稍後，她會出戰8月世界錦標賽，力爭佳績。







支持本地運動齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh





立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。