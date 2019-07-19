美洲盃金靴得主！阿仙奴買硬巴西金球王

阿仙奴今夏買人預算得4000萬鎊，唔少廠迷都擔心愛隊無力組軍，但終於有好消息喇，因為巴西正選左翼、美洲國家盃決賽最有價值球員兼金靴獎得主艾華頓索拉斯，即將加盟兵工廠！阿仙奴同其所屬球會甘美奧已傾掂數，轉會費為3600萬鎊，阿仙奴已派員到巴西準備為艾華頓做體測，而艾華頓亦已學定英文，準備到英超大展拳腳。



艾華頓今年23歲效力巴甲甘美奧，因為尼馬受傷未能參戰今夏美洲盃，令佢有機會展現實力。決賽對秘魯射入先開紀錄嘅1球，再另加於決賽周攻入2球遠射金球，以3球成為賽事金靴獎得主，另外亦被選為決賽MOM。艾華頓腳法一流，擅於左路扣入禁區起腳遠射，佢於分組賽後接受訪問時講過，自己擁有效力歐洲大球會嘅技術，仲提過曼聯個名，好明顯希望到英超效力，今次得到兵工廠垂青，終於一圓英超夢。



因為預算唔多，所以阿仙奴同甘美奧傾好，今夏先畀2500萬鎊，其餘1200萬鎊將取決於艾華頓表現及上陣時間而後畀。艾華頓一直於巴西國內搵食，所以唔多識外語，現時佢已搵老師惡補英文。佢老婆Isa Ranieri剛於IG鋪片，入面睇到艾華頓努力咁練緊英文。阿仙奴呢次終於搵到強援，廠迷可以盡情慶祝。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

