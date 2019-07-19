點解哥帥係全球最佳領隊？睇片就知

於巴塞、拜仁、曼城幾乎贏盡所有重要錦標，年薪去到2000萬鎊嘅哥迪奧拿，早年不斷有批評呢位西班牙籍領隊，只係手上球星先可以捧到盃；但事實勝於雄辯，哥帥一次又一次成功，並不斷提升麾下球員表現，相信依家都冇邊個球評家或球迷，會質疑哥帥執教實力。



曼城於中國參加英超亞洲盃，4強順利擊敗韋斯咸殺入決賽，該仗賽後哥迪奧拿又使出招牌肉緊教導球員方法，呢次得益嘅係小將阿歷斯加西亞。呢名22歲西班牙U21國腳，上季被借到西甲基羅納，今夏回歸球隊對韋斯咸後備上陣。



完場後哥迪奧拿即刻捉住加西亞，手口並用教呢位小將點樣踢波，加西亞亦好乖咁聽實。之後加西亞亦網上鋪番段片，並用「最佳老師」去形容哥帥。哥帥無論對一軍或青年軍球員都一視同仁，不斷提點球員點樣用波、造波、走位同傳送，呢幾年得益最大嘅肯定係史達寧，之前亦有片段睇到哥帥有幾勞氣咁教佢，而史達寧嘅進步有目共睹，上屆成曼城衞冕英超功臣，並奪得英格蘭足球先生。



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