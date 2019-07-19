港超聯　陳曉明：希望有經驗球員幫到手！

去季菁英盃冠軍理文周五（19日）正式開操，除新兵李瀚灝和迪奧高外，其餘新加盟的職球員均悉數亮相。新季球隊班費維持約2000萬，主教練陳曉明明言球隊來季一方面期望衞冕菁英盃，另一方面盼改善聯賽成績！



新季球隊引入了佐迪、列斯奧、李康廉、李瀚灝等具經驗的本地球員，「陳Sir」冀他們能協助年輕球員成長：「我哋睇到上季缺乏嘅嘢係球場上欠缺一啲有經驗嘅球員可以帶領隊波，雖然我哋平均年齡係最後生，但係正正係太後生，亦都冇一啲有經驗嘅球員可以帶領到，所以今季簽入佐迪、列斯奧、李康廉，我相信佢哋今季無論喺球場內定球場外都可以幫到我哋成隊波。」他續說：「『康廉』佢踢到依家仲可以維持到水平，除咗佢嘅能力之餘，仲有就係佢嘅生活習慣。呢個係我哋搵佢嘅原因，佢可以感染到其他華人球員，呢樣對於我去教波係好重要，因為真正職業足球唔係得嗰個半鐘、兩個鐘嘅練習，其他時間先係鍛鍊，係訓練嘅一種，亦係工作嘅一種，我諗『康廉』可以做到一個模範。」



至於外援方面，球隊留用前鋒尼迪利、中場沙普夫，亦引入了前夢想FC中場亞哥斯達，以及來自巴西的前鋒基華尼頓、迪奧高。目前球隊的亞援和國援從缺，「陳Sir」指理文未有計畫用盡所有外援名額：「我哋暫時唔會考慮去填滿所有外援名額，因為我哋唔會為填滿而填滿，係睇吓自己夠唔夠用，暫時人腳上都夠用，所以依家暫時唔會聘用第6個外援。依家前中後都有外籍球員，就算本地球員都有佐迪同列斯奧，佢哋已經可以填補到我哋做得唔好嘅地方。」



「陳Sir」指理文今季不但視菁英盃為一大目標，還渴望改善聯賽表現： 「上季失分最主要喺上半季，開頭大家都摸索緊，無論陣式、人腳上都轉咗好多次，今季我哋有大半隊都係上季嘅班底，新球員只係填補番空缺，我哋今季唔會再好似上季要摸索，留低嘅球員都知道我哋嘅要求，呢方面會比其他球會優勝嘅地方。上季仲有一個問題就係季尾心態上有改變導致失分，呢樣我哋要引以為戒，我哋踢一兩場好波唔代表啲咩，聯賽最重要係穩定性，我希望可以改變到呢啲唔好嘅情況。」