港超聯　理文新7號李康廉：陳Sir好了解我！

港超球會理文周五（19日）正式開操，球隊今季羅致多位具經驗的球員加盟，其中一位便是當日與主教練陳曉明合作無間的快翼李康廉。



繼和富大埔、天水圍飛馬後，再次與「陳Sir」合作，「康廉」坦言：「自己好開心可以再同『陳Sir』合作，因為『陳Sir』好了解我、好了解我嘅踢法、好了解我性格，所以今次我過嚟理文其中一個原因就係想跟番『陳Sir』，亦希望可以喺『陳Sir』身上學得更多，幫自己踢波之餘，甚至之後轉型教波嘅時候，都可以增值到自己。」球隊陣中擁有多名年輕球員，現年35歲的「康廉」期望：「我唔會教隊友踢波，但係我會分享經驗，我都會聽佢哋講嘅嘢，大家一齊去聽吓大家嘅意見，對大家都有幫助。」



至於再度從東方龍獅外借加盟、能出任右中場和右後衞的謝朗軒稱：「今次再次加盟理文個期望係更加大，球會配套、訓練模式、教練團隊係更加專業，今次返嚟希望整體發揮得更加好，球隊行番個啱嘅軌道之後，可以攞到好成績，甚至冠軍。至於自己嘅目標就係希望爭取更多出場時間，上季喺東方龍獅大部分時間都係後備，少咗機會去證明自己，希望今季可以證明到自己嘅同時，可以得到香港隊教練同球迷嘅關注。」他亦表示相當期待首次與主教練陳曉明合作，期望能刷出火花。





