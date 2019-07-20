【有片】詭異曲墜球！阿爾及利亞奪非國盃

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非洲國家盃決賽周六(20日)凌晨上演決賽，由塞內加爾對阿爾及利亞，今仗被形容為英超內訌，但結果並非沙迪奧士尼或馬列斯，而是阿爾及利亞開賽80秒一記幸運入波，最終以1比0小勝，歷來第2度封王，塞內加爾亦悲情地第2度屈居亞軍。



阿爾及利亞對賽往績3勝1和，心理上食住塞內加爾，開賽80秒一次攻勢就入波，保尼迪查禁區頂勁射，沙利夫辛尼瞓身攔截，皮球省中腳彈到3樓咁高，形成詭異曲墜球向住死角入網，阿爾及利亞領先1比0。



今場決賽阿爾及利亞到此為止，全場1射1中，賽事餘下時間盡是塞內加爾大舉進攻，全場12射3中，攻足全場均未能撕破對手嚴密防線，最有機會扳平在下半場60分鐘，伊斯美拿沙亞右路底線傳中，皮球省中禁區內古迪奧拿手部，球證一度鳴笛判罰12碼，不過翻看VAR後，古迪奧拿手部下垂並非故意手球，球證推翻極刑判決，塞內加爾扳平機會告吹。



至於兩位英超球星，塞內加爾前鋒沙迪奧文尼及阿爾及利亞翼鋒馬列斯嘅所謂英超內訌，在賽事中翻不起浪花，最終阿爾及利亞憑開賽入球1比0小勝，登上非國盃寶座，效力曼城嘅馬列斯繼上季英超爭奪戰，再度壓倒利物浦嘅沙迪奧文尼。



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