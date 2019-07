【英挑盃】必睇獎盃收割機：曼城

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



英超亞洲挑戰盃周六將會決出冠軍,上季英超冠軍曼城將於決賽面對狼隊,藍月亮當然想捧盃延續威勢兼攞頭彩。



曼城初賽對住韋斯咸,先失一球連追四球大勝對手已經好有霸氣,史達寧個人入兩球表現搶鏡,聽說他很渴望來季爭做神射手,決賽必定要騷「哥利」。



因傷休戰一段時間的奇雲迪布尼,他表示已經準備就緒迎戰新球季,他最近跟曼城操練,表現都不錯,他希望今晚英超亞洲挑戰盃重拾信心。



不過,對手狼隊上仗都贏對手紐卡素4球,他們都很想於季前攞彩,上海最近天氣炎熱,天氣悶熱可能是兩軍勝負的關鍵。



●足球妹



直播表



周六中午12時 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 湘南比馬

有線662、602台



周六5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 橫濱水手

有線662、602台



周六5:00pm 熱身賽 紐卡素 Vs 韋斯咸

Now 621



周六5:30pm 日職 鹿島鹿角 Vs 鳥棲砂岩

有線604、603台



周六7:30pm 國冠盃 曼聯 Vs 國際米蘭

無綫85台、無綫 myTV Gold



周六7:30pm 熱身賽 狼隊 Vs 曼城

Now 621



周日7:30am 美職 費城聯 Vs 芝加哥火燄

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日8:00am 國冠盃 拜仁慕尼黑 Vs 皇家馬德里

無綫85台、無綫 myTV Gold



周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 紐約城

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 明尼蘇達聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



