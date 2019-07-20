利物浦突搶艾歷臣！助攻王+2金靴極恐怖！

熱刺中場基斯甸艾歷臣上月公開表示想搵新挑戰，並且向皇家馬德里大送秋波，不過熱刺為呢位只剩1年合約嘅球星叫價7,000萬鎊，令「銀河艦隊」即時卻步。熱刺當然唔想1年之後人財兩失，並提出加1倍人工到20萬鎊周薪利誘艾歷臣續約，不過消息指利物浦突然加入戰團，傳奇名將桑達斯亦公開呼籲艾歷臣加盟「紅軍」。



利物浦陣容齊整，不過領隊高普似乎最想加強攻擊中場位置，之前盛傳想要番菲臘比古天奴，不過「紅軍」名宿桑達斯喺《talkSPORT》爆料：「利物浦依家有足夠資金，基斯甸艾歷臣可以直接融入呢隊利物浦，佢可以令球隊中場變得更有創造力。」



利物浦中場人手唔少，包括法賓奴、佐敦軒達臣、拿比基達、韋拿杜姆同阿歷士張伯倫，但係冇一個擁有基斯甸艾歷臣嘅組織力同創造力，呢位丹麥國腳效力熱刺6季，錄得86次助攻，係英超同期最多助攻球員，上季喺各項賽事中亦有10個入波同17次助攻，數據相當驚人。



「紅軍」依家已經有穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼2位上季英超金靴獎得主，如果再多埋英超助攻王為佢哋鋪橋搭路，呢條鋒線將會十級恐怖！



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