【有片】紅牌陷阱！非國盃冠軍無恥戰術曝光

周六(20號)非洲國家盃決賽，阿爾及利亞劣勢下以1比0擊敗塞內加爾捧盃，不過呢支非洲雄師嘅球品就受到廣泛質疑，佢哋喺8強同埋決賽入面，先後上演2幕超肉酸嘅插水場面，企圖令韋費特沙夏同沙迪奧文尼2大球星被逐，只不過演技太差呃唔到球證，但網民就狂插阿爾及利亞係最恥辱冠軍。



阿爾及利亞喺非國盃8強對住科特迪瓦，效力雷恩嘅左閘賓斯拜尼緊盯對方主將韋費特沙夏，期間賓斯拜尼突然捉住沙夏隻左手，向住自己塊面打咗一下，然後即刻痛苦倒地，由於沙夏當時已經有黃牌在身，賓斯拜尼呢下「自殺式」被打明顯係想對方被逐，但係球證並冇示意，奸計未能得逞。



球員出術並唔罕見，不過嚟到決賽阿爾及利亞竟故技重施，目標人物又係對手王牌嘅沙迪奧文尼，今次輪到中場菲侯利，佢喺一次角球攻勢入面同文尼爭位，期間文尼用手肘撞咗佢一下，殺傷力當然係零，但菲侯利等咗2秒之後突然倒地狂典，仲要被影到偷望球證反應，不過球證就唔理佢。阿爾及利亞最後捧盃，但球品就輸晒。



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