【東體爭議】艾美利要英人做隊長　玩嘢咩？

阿仙奴隊長哥斯尼「罷飛」事件爆發後，呢位法國老將離隊只係時間問題，至於新隊長人選方面，領隊艾美利日前露口風，話希望有英格蘭球員成為球隊5個隊長之一，聽落都好合情合理，但問題係阿仙奴目前陣中，全部英格蘭球員都係「幼齒」，唔通要搵「贊師傅」贊堅臣？



阿仙奴上季採用「隊長團」制度，由施治、艾朗藍斯、哥斯尼、格列沙加同奧斯爾5人出任隊長，不過施治同艾朗藍斯離隊，哥斯尼亦接近ByeBye，艾美利就話西班牙老將蒙利爾會頂上，而剩低2個位就希望有1個英格蘭球員出任。



環顧阿仙奴依家一隊名單，入面有9個英格蘭人數量唔算少，不過當中有5個係21歲或以下，年紀最大嘅就係27歲大後備贊堅臣，不過佢已經被阿仙奴掛牌出售，24歲嘅中堅哥林張伯斯亦前途未卜，所以人選其實只有一個，就係上季重傷收咧前表現一嗚驚人嘅23歲中堅洛賀丁，佢嘅成熟表現一直受到艾美利賞識，栽培佢做領袖絕不為過。



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