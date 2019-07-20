林俊光闖決賽圓夢　台籍教練許皓程襄助滿貫

「我從十四歲開始看甲一決賽，周圍『撲飛』，直到現在真的可以站在這個舞台。」林俊光（阿爆）說。記得四強擊敗永倫，完場哨聲響起，滿貫球員激動歡呼，咆哮和擁抱，唯獨他哭得鼻子也紅了。這是經歷整季跌宕起伏後，「終於做到了」的感動。



甲一聯賽冠軍戰下周二（23日）在伊利沙伯體育館拉開帷幕，不是球迷熟悉的紅黃、東南大戰。滿貫，甲一籃壇二級生，四月收穫銀牌亞軍後，再度改寫歷史，與南華爭逐首座聯賽冠軍獎盃。沒有疑問，這是漂亮的成績表，只是過程並非一帆風順。



「銀牌亞軍，但聯賽開季就輸了，對後四球隊也打得不好。」難免有點挫敗，聽到一些質疑聲音。這種時候，需要一個領袖帶著大家走出來。阿爆說起了外援費格遜：「Eric是個很高大的小朋友，偶爾會發脾氣，但他正面、善良、關心身邊的人。季初打得不好，他和其他年長球員始終鼓勵隊友，幫助我們找回水準。」他笑說這是作為兄弟的「平反」。



準決賽痛哭，不僅因為過山車球季終於進入最後直路，也存在個人因素：「季初出場時間不多，後來球隊出現傷兵問題，維江又要照顧小朋友⋯⋯」他迎來表現機會，闖進決賽固然難得，親力親為幫助球隊，讓決賽的意義更加深遠，「那刻很自然便哭了，覺得從甲二到甲一這三年，再辛苦再難捱都值得。」



除了阿爆，滿貫還有不少總決賽新丁，包括征戰甲一十年的歐陽維江。「很感觸啊。」他嘆一口氣，從福建到滿貫，多年來浮沉在第三、四位置，轉眼已經三十歲，「說真的，人生沒有多少機會爭冠軍，對球隊，對自己都是肯定。」問到兒子出生，有沒有帶來好運，他笑說都是太太龍子弘的功勞，「現在打球時間少了，每次在球場奔跑都覺得不是必然，更加享受和珍惜。」



台籍教練許皓程襄助 盼建立贏球文化



滿貫板凳席上，偶爾會看見一道熟悉的身影——效力SBL十二季、前中華隊後衛、前寶島夢想家教練許皓程。這個賽季，滿貫找來這位台籍教練，調整防守細節，增進個人技術。畢業於「綠色神盾」松山高中，許皓程期望球員展現防守侵略性，建立贏球文化：「相比起南華永倫東方，滿貫是很年輕的球隊，一直以挑戰者身份亮相。成功打進決賽後，大家需要習慣贏球，慢慢接受別人的挑戰。」



說到印象深刻的球員，他表示葉俊傑擁有身高優勢，除了磨練基本功，還要培養領導能力，比賽時主動開口溝通，「有傑仔在，滿貫會是很好的球隊。」他續指費格遜天賦異稟，鼓勵他把美國籃球基本動作和觀念帶給隊友，幫助他們成長。