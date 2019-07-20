PSG變招反擊　放尼馬換佢人財兩得

巴西球星尼馬扭計求離巴黎聖日耳門(PSG)一事，拖拖拉拉都搞咗唔少日子，但一直都冇進展，根據今日最新消息，原來PSG決定反客為主，唔再畀尼馬拖住走。嚟緊PSG除咗會配合尼馬父子計劃同祖雲達斯商討轉會外，同時再斟「祖記」前鋒保羅戴巴拿頂上。一旦成事的話，PSG除咗可以收得大筆轉會費，仲可以有個好打得嘅保羅戴巴拿，真係除笨有精呀！



根據來自法國傳媒《RMC體育》報道，PSG會長李安納度已經正式向祖雲達斯提出斟介保羅戴巴拿，而呢位阿根廷前鋒聽聞對過檔PSG亦深感興趣。報道指，PSG預計5,000萬歐元就應該可以搞得掂呢位左腳仔，而用佢作為尼馬替補，實力未必差好多，但態度贏晒，最緊要係身價平得多，用賣走尼馬筆錢去買，絕對有賺。



與此同時，尼馬父親據報將聯同經理人一齊去同祖雲達斯體育總監柏拉迪斯喺下周會面，雖然PSG內部認為呢兩單轉會會係獨立去傾，但擺明一個頂一個，搞得掂的話，好快就會大執位啦！



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