【東體爭議】狂被抬價　曼聯大名係原罪

荷蘭19歲天才中堅馬菲斯迪歷特以6750萬鎊，由阿積士轉投祖雲達斯，雖然屬於世界第二高身價後衞，僅次於利物浦中堅華基爾雲迪積克，但考慮到馬菲斯迪歷特嘅年紀、潛力，呢個價錢其實都算便宜。



特別係相對曼聯計劃用8000萬鎊收購李斯特城嘅26歲中堅哈利馬古尼，馬菲斯迪歷特6750萬鎊身價，更加係抵到爛。



兩人年紀相距7年，哈利馬古尼實力已見底，只會走下坡，反觀馬菲斯迪歷特仲有大把潛力，淨係睇呢點，馬古尼身價都唔應該高過迪歷特。



再睇埋兩人表現數據，馬古尼亦冇優勢，首先，馬古尼上季上陣31場，迪歷特踢33場，雙方同樣入咗3球，但迪歷特仲有1次助攻，而且創造13次入球機會，比馬古尼多2次。



第二，傳球次數，馬古尼有1747次，傳球成功率為85.6%，迪歷特有2219次傳球，傳球成功率達90%。第三，迪歷特有33次攔截亦多過馬古尼2次。



再者迪歷特上季有13場幫阿積士力保不失球，馬古尼助陣嘅李斯特城只有6次。更何況阿積士季仲奪得荷甲冠軍，打入歐聯4強，而李斯特城只排英超第9位。



無論年齡、個人表現、球隊成績，馬菲斯迪歷特都遠勝哈利馬古尼，但點解迪歷特身價會比較低呢?



講到尾問題都係曼聯身上，費格遜退休後，紅魔鬼增兵「失晒分寸」，近年買人出手太闊綽，以天價收購保羅普巴、盧卡古，以50萬鎊周薪簽入阿歷斯山齊士，已變成水魚，賣家對住曼聯梗係嗌高幾口價。



加上李斯特城睇穿曼聯急需要中堅，更加盡量抬高哈利馬古尼加身價。曼聯底牌都畀人睇晒，根本冇得同對手議價，除非唔買，否則紅魔鬼嚟緊簽人，都要預咗畀人鋸到一頸血。



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