曼聯17歲前鋒格連活特喺國冠盃，後備上陣射入世界波，協助紅魔鬼以1:0擊敗國際米蘭後，一戰成名，佢一扣一射嘅靚波，更被指似足曼聯名宿尹佩斯招牌式入波。



領隊蘇斯克查都覺得非常震撼，揚言新一季必定留住格連活特，甚至會喺首周英超，派佢上陣鬥車路士。



蘇斯克查話：「我從來冇打算外借格連活特，佢係其中一位必定留隊嘅球員，佢令人諗起傑斯，因為傑斯第1次為曼聯喺聯賽上陣，都係17歲。」蘇B並暗示，新一季英超首場比賽對車路士，格連活特將會上陣。



格連活特上年夏天已經獲得前主帥摩連奴垂青，有份為曼聯踢季前熱身賽，蘇斯克查執教後，佢更加喺歐聯16強次回合對巴黎聖日耳門後備上陣，以17歲零156日成為曼聯史上喺歐聯最年輕上陣球員。



4日之後曼聯喺英超對阿仙奴，格連活特都係後備披甲，成為曼聯史上喺英超第2年輕上陣球員。



格連活特踢曼聯U18聯賽，曾上陣21場入17球，入球極高，佢早前熱身賽對列斯聯亦有1球進帳，換言之已連續2場熱身賽有波入。



曼聯教練團指「左腳仔」格連活特踢法似尹佩斯，其實佢踢中場出身，之後轉踢前鋒，蘇斯克查大讚格連活特技術非常全面，會畀佢試下踢中前場所有位置，有心栽培佢成為紅魔進攻新核心。



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